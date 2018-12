Bohmte. In Bohmte hat es am Silvesternachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto soll nach Angaben der Polizei gegen einen Baum geprallt sein.

Eine Person, vermutlich der Fahrer des Autos, soll bei dem Unfall an der Straße "An Teckners Tannen" schwer verletzt worden sein. Gesicherte Informationen zum Verletzungsgrad gab es am Montag noch nicht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gab es keine Fremdbeteiligung an dem Unfall.

Die verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.