Bohmte. Das Jahr 2018 beginnt in der politischen Gemeinde Bohmte mit einem Paukenschlag: Der hauptamtliche Bürgermeister Klaus Goedejohann verkündete seine Entscheidung, 2019 nicht noch einmal für das Amt zu kandidieren. Goedejohanns Amtszeit endet am 31. Oktober.

„Am Ende meiner aktuellen Wahlzeit habe ich insgesamt fast 17 Jahre als Bürgermeister in der Gemeinde Bohmte gearbeitet. Zuvor habe ich bereits fünf Jahre als stellvertretender Gemeindedirektor die Geschicke der Gemeinde Bohmte mit begleitet, bevor ich am 1. Januar 2003 erster hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Bohmte wurde. Die Arbeit hat mir dabei immer sehr viel Spaß und Freude bereitet, und so ist es immer noch“, erklärte Goedejohann. Jetzt sei die Zeit für eine berufliche Veränderung gekommen.

Wer bewirbt sich um die Nachfolge? Tanja Strotmann, seit 2016 Erste Gemeinderätin, kandidiert für das Bürgermeisteramt, und zwar als unabhängige Bewerberin. Sie wird unterstützt von CDU, Grünen und Linken. Thomas Rehme kandidiert 2019 für die SPD für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeistes in der Gemeinde Bohmte. Rehme ist Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, Ortsbürgermeister in Bohmte sowie Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion der Sozialdemokraten.

Abstimmung am 26. Mai

Wann findet die Bürgermeisterwahl statt? Der Urnengang ist für Sonntag, 26. Mai, terminiert. Das ist der Tag, an dem auch das neue Europaparlament gewählt wird. Außerdem wird am 26. Mai der Osnabrücker Landrat gewählt.

