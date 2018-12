Bohmte. Es ist zu eine Tradition geworden, dass zu Beginn jedes neuen Jahres ein Benefizkonzert des Osnabrücker Jugendchores in einer der drei Gemeinden des Wittlager Landes stattfindet.

Diesmal ist der Osnabrücker Jugendchor in Bohmte zu Gast. Das Konzert findet am Sonntag, 20. Januar, in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Einlass erfolgt ab 16.30 Uhr. Im Anschluss findet der Neujahrsempfang der Gemeinde Bohmte statt.

Die Vorverkaufsstellen

Der Kartenvorverkauf läuft. An folgenden Stellen sind Karten zum Preis von zehn Euro erhältlich: in den Sparkassen in Bohmte, Hunteburg, Bad Essen, Lintorf, Venne und Ostercappeln, in den Büros der Kirchengemeinden St. Johannes und St. Thomas in Bohmte, bei Toto-Lotto Dörfler in Bohmte und Hunteburg, bei „La Tabatiere“ und beim Bürgerbüro der Gemeinde Bohmte.

Der Erlös des von der Sparkasse geförderten Konzertes ist für die Jugendarbeit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden in Bohmte bestimmt.