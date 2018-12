Glückwünsche zum 95. Geburtstag. Jubilarin Maria Greve mit Norbert Kroboth (links) und Klaus Goedejohann. Foto: Rainer Westendorf

Hunteburg. Ihren 95. Geburtstag feierte am 2. Weihnachtstag Maria Greve, geb. Klöcker, Dammer Straße 11, in Hunteburg. Ortsbürgermeister Norbert Kroboth und Gemeindebürgermeister Klaus Goedejohann überbrachten am Ehrentag Glückwünsche und Präsente.