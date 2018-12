Gisa Wilfarth nutzte auch einen Mülleimerdeckel als Trommel. Foto: Heidrun Mühlke

Dielingen. In diesen Tagen zieht allerorts der Duft nach Lebkuchen, Zimt und Glühwein durch die Straßen, Lichterketten in den Bäumen und Weihnachtslieder stimmen an jeder Ecke auf die festliche Zeit ein. Auf eine ganz besondere Art und Weise hat die „Kilkenny Band“ mit ihrer Kirchentour 2018 auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Und das ganz ohne Weihnachtslieder im Programm