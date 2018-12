Neue Förderrichtlinie für die Vereine in Bohmte MEC öffnen

Gut in Schuss: Die Sportplätze brauchen regelmäßige Pflege. Foto: Stefan Sauer/dpa

Bohmte. In der Gemeinde Bohmte tritt am 1. Januar eine neue Förderrichtlinie für Vereine in Kraft. Das hat der Rat bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen. Die finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit soll damit klar geregelt werden.