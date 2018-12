Hunteburg. Die Frage des Hunteburger Ortsbürgermeisters: „Wie fühlst du dich denn mit 90?“, konterte Geburtstagskind Hedwig Schürmann, geborene Schlosser, am Samstagvormittag schlagfertig mit „Wie 18.“

Norbert Kroboth kennt die Jubilarin unter anderem auch deshalb gut, weil sie mehr als ein Dutzend Jahre Nachbarn waren. Die 90-Jährige sagt: „Das war eine schöne Zeit von 1978 bis 1993.“ Sie ist übrigens eine echte Hunteburgerin – und das jüngste von 14 Geschwistern. Mehrere davon, so berichtet sie an ihrem Ehrentag, sind ziemlich alt geworden.

Stricken und rätseln

Bevor Hedwig Schürmann vor etwas mehr als vier Jahren in die Seniorenresidenz umgezogen ist, lebte sie eine Zeit lang an der Rosenstraße und in den Altenwohnungen. Die Hände in den Schoß zu legen, das ist nichts für sie. Vom Stricken sagt die 90-Jährige: „Ich kann es einfach nicht lassen.“ Und die Plätzchen, die den Gästen angeboten waren, hat sie selbst ausgestochen. Trotz Rollator (zur Sicherheit) ist die Hunteburgerin dauernd in Bewegung. Sie hilft anderen Bewohnern der Seniorenresidenz und meint: „Ich bin das Mädchen für alles.“ Wenn Zeit bleibt, wird gerätselt.

Die Jubilarin, die selbst in einer großen Familie aufgewachsen ist, hat ihrerseits fünf Kinder, sieben Enkelkinder und fünf Urenkelkinder.

Allen Gratulanten schließt sich die Heimatzeitung, das „Wittlager kreisblatt“ mit den besten Wünschen für die Zukunft an.