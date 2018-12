Hunteburg. Gut Ding will Weile haben. Das zeigte sich rund um den 21. Martinslauf der Hunteburger Wilhelm-Schule-Schule, dessen Erlös am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in der Aula der Schule übergeben wurde.

Zum einen waren da die jeweils 60 Minuten, die die Hunteburger Schüler Zeit hatten, um auf dem Sportplatz ihre Runden zu drehen. Zum anderen mussten im Vorfeld Sponsoren gesucht (und gefunden) werden, die pro bewältigter 400-Meter-Runde einen bestimmten Betrag spendeten. Und dann war da noch die Zeit, die es abzuwarten galt, bis das Endergebnis feststand.

Leider keine 3500 Euro...

Schulleiterin Annegret Menke, die den Riesenscheck vor der Übergabe gut bedeckt hielt, erinnerte daran, dass das Kollegium bei der jüngsten Dienstversammlung den Betrag aufrunden wollte. Vorher hatte sie gefragt: „Soll ich verraten, wieviel zusammengekommen ist?“ Die eindeutige Antwort: „Ja.“ Die Schulleiterin erinnerte daran, dass in den 21 bisherigen Martinsläufen durchschnittlich rund 3500 Euro zusammengekommen waren. Sie betonte: „Darauf könnt ihr mächtig stolz sein.“ Die Spannung stieg, als Annegret Menke sagte: „Leider waren es keine 3500 Euro...“ Aufmerksame Zuhörer ahnten, dass sie nicht wirklich bekümmert war. Dazu gab es auch keinen Grund, denn auf dem Riesenscheck zeigte sich eine Zahl, die mit der Vier begann. Und während es zwischenzeitlich knapp unter 4000 Euro gewesen waren (deshalb das Bestreben aufzurunden), standen jetzt 4100 Euro auf dem Scheck. Das wiederum ist die höchste Summe, die die Hunteburger Kinder und Jugendlichen bislang erlaufen haben.

Zweigeteilter Erlös

Die Begrüßung bei der Weihnachtsfeier hatte Christiane Schmiesing übernommen. Sie erinnerte daran, dass die Kinder zwei Projekte ausgesucht hatten, denen das erlaufene Geld zugute kommen sollte. Je die Hälfte geht an Alexander Weinbender für ein Projekt, das Roma in der Westukraine unterstützt, und an Martin Gerdes, der zu einem Operationsteam gehört, das in Burkina Faso wertvolle Arbeit leistet – ehrenamtlich.

Eine Menge in Bewegung gesetzt

Weinbender schilderte, wie wertvoll die Spende der Hunteburger Schüler für die Empfänger ist. Seine Zusammenfassung lautete: „Was ihr in Bewegung gesetzt habt, reicht bis zur Grenze der Westukraine und zurück.“ Er fügte hinzu, dass er erst skeptisch gewesen sei, als seine Söhne beim Martinslauf mitliefen. Er habe sich gefragt, was sich den so bewegen lassen. Heute laute seine Antwort: „Ich habe erfahren, dass ihr sehr viel bewegen könnt.“

Ursprünglich war geplant, für die Roma-Familien zu Weihnachten Päckchen mit Süßigkeiten zu zu packen. Aber die erlaufene Summe sei so hoch, dass viel mehr möglich sei. Weinbender: „Jetzt bekommt jede Familie in der Roma-Siedlung ein großes Lebensmittelpaket – oder sogar mehrere.“ Das hilft, dass die Menschen satt würden. Für sie sei es nicht selbstverständlich, sich mehrmals am Tag satt zu essen.

OP-Team Burkina Faso

Noch weiter als die Westukraine ist das westafrikanische Land Burkina Faso entfernt. Dr. Martin Gerdes, Chefarzt der Chirurgie am Krankenhaus Ostercappeln, erläuterte, warum er mit seinem Team nach Afrika fahre, um zu helfen. Burkina Faso gehöre zu den allerärmsten Ländern der Welt. Medizinische Versorgung müsse bezahlt werden, und viele Menschen hätten einfach kein Geld. Aber es sei nicht einfach, mit den technischen Problemen vom Stromausfall bis zum Wasserrohrbuch klarzukommen. Und neben den Aufgaben im OP wurden auch Schul- und Brunnenprojekte unterstützt. In Richtung der Hunteburger Schüler sagte Gerdes: „Wichtig ist, dass man lernt – ihr wisst das ja...“ Er ergänzte: „Wir können viel helfen, aber nur, wenn wir Spendengelder bekommen.“

Anzeige Anzeige

Unzählige Runden

Damit ein so hoher Betrag überhaupt erreicht werden konnte, mussten unzählige Runden auf dem Sportplatz zurückgelegt werden. Bei der Frage von Christiane Schmiesing: „Wer hat denn zehn Runden geschafft?“, gingen beinahe alle Finger hoch. Und zehn Runden à 400 Meter sind immerhin eine Strecke von 4 Kilometern. Dabei beließen es die sportlicher Wilhelm-Busch-Schüler allerdings nicht. Letztlich gab es sogar Starter, die es auf mehr als 20 Runden brachten. Hinzu kam, dass die Großen parallel das Laufabzeichen erwerben konnten. Schmiesing lobte: „Ihr habt euch alle mit euren kleinen Füßen enorm eingesetzt.“

Bereits im Vorfeld hatte die Schulleiterin verraten, dass sie vorsichtshalber bei einem Sponsor angerufen hatte, dessen Betrag ihr einfach viel zu hoch vorgekommen war. Die umgehende Antwort: „Das haben wir genauso gewollt.“

Der Weihnachtsmann und die Rentiere

Die Spendenübergabe bildete einen Hauptpunkt der Weihnachtsfeier der Wilhelm-Busch-Schule. Am weiteren Programm beteiligten sich mehre Klassen, ein junger Panflötenspieler und der Lehrerchor. Und feststeht, dass die Mütze des Weihnachtsmanns, die zu seinen Markenzeichen gehört und vom Renntier angeknabbert worden war, rechtzeitig repariert wurde. Vorher hatte es jede Menge Angebote für Ersatzkopfbedeckungen gegeben – vom Cowboyhut bis zur Kochmütze. Aber es passte natürlich nur die richtige Weihnachtsmannmütze.