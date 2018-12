Bohmte. Es weihnachtet sehr – und das nicht nur privat in den Wohnzimmern oder auf Weihnachtsmärkten, sondern auch in den Schaufenstern. Besonders viel Mühe gibt sich jährlich Familie Rubcic aus Bohmte. Im Schaufenster der gleichnamigen Fahrschule funkelt und leuchtet es jeden Abend.

Ab 17 Uhr erstrahlt das Miniaturland während der Advents- und Weihnachtszeit in bunten Farben. Karussells, eine verschneite Promenade und zahlreiche Figuren, die an Marktständen in Miniaturformat entlangschlendern sind zu sehen. Auf der Straße, die durch die Szenerie führt, rollt der Coca-Cola-Truck, der – dem Getränkeriesen sei es gedankt – fast so zu Weihnachten gehört, wie der Osterhase zu Ostern.

Die übrige Landschaft hat Familie Rubcic in Handarbeit gefertigt, nichts davon sei hinzugekauft. Mit dem Modellbau hatte vor Jahren Günter Rubcic angefangen. Inzwischen bastelt, klebt und gestaltet die gesamte Familie, allen voran Tochter Annick, das gesamte Jahr über, bevor das Ergebnis dann in der Weihnachtszeit ausgestellt wird.

In den Vorjahren platzierte die Familie das Miniaturland noch im Lotto-Laden in Bohmte gegenüber ihrer Fahrschule. Mittlerweile nimmt die Landschaft aber so viel Raum ein, dass sie in diesem Jahr ins Schaufenster der Fahrschule umziehen musste. 10,5 Quadratmeter umfasst die idyllische Szenerie. Und wenn die kleinen Lampen abends zu leuchten beginnen „drücken sich die Kinder die Nasen an der Scheibe platt“, sagt Günter Rubcic.