Hunteburg. Als Gründervater sorgte Hans-Dieter de Vries für den Urknall, der zur Entstehung des Karbid-Böller-Vereins Hunteburg führte. Aus den vielen unterschiedlichen Charakteren eines Freundeskreises bildete er den Kern der Aktiven – mit immer neuen Ideen sorgt er für Bewegung. Ein Mensch, der stets unter Pulver steht und daher auch Präsident des Vereins wurde.

„Die Idee, den Verein zu gründen, kommt eigentlich aus meinem Heimatort Uelzen. Da haben wir als Kinder immer zu Silvester mit Karbid geböllert. Aus meinen Erzählungen heraus entstand so die Idee: Das können wir hier auch machen“, blickt Hans-Dieter de Vries auf die Hunteburger Entstehungsgeschichte. Am 19. November 1992 fand im Gasthaus Trentmann die Gründungsversammlung statt. Seinerzeit waren es sieben mutige Männer, die den kleinen verschlafenen Ort endlich wecken wollten; heute sind es dreizehn.

Im norddeutschen Raum

Was ist die Faszination, zu böllern? „Für mich ist das eine Brauchtumspflege. Das ist zwar hier in der Region nicht so sehr verbreitet, obwohl es im norddeutschen Raum schon Vereine gibt. Schwerpunktmäßig in Bayern, wo es unter dem Begriff ‚Brauchtum‘ auch anerkannt und gelebt wird“, antwortet stellvertretender Münzwart Heiko Ziegemeier. „Die Faszination ist auch die Gemeinschaft, die wir hier im Freundeskreis gefunden haben. Unterstützt mit der Tatsache, dass wir das Brauchtum pflegen und für Hunteburg etwas Besonderes gestalten“, sagt Vizepräsident Wilhelm Kißler. So werde das Besondere zum Beispiel bei Schützenfesten, zur Eröffnung des Ponymarktes oder bei diversen Auftritten wie Jubiläen anderer Vereine, aber auch bei privaten Jubiläen demonstriert. „Wir werden aber auch zu öffentlichen Veranstaltungen auf kommunaler Ebene eingeladen, um zu böllern, beispielsweise in Espelkamp oder Cloppenburg“, ergänzt Kißler.

Eine Böllervorführung

Haupttag sei stets Silvester – auch in diesem Jahr. Gestartet wird um 14.30 Uhr auf dem Hunteburger Sportgelände. „Dort ist ein Aufenthaltsraum, den uns der Sportverein zur Verfügung stellt und wo es diverse Getränke und Bratwurst für die Besucher gibt. Jede Viertelstunde bieten wir dann eine Böllervorführung“, erklärt der Präsident. Früher habe man eine Kanone gehabt, „die wir aber nicht mehr beschießen dürfen (die der Kirchengemeinde)“, erläutert de Vries: „Als größtes Gerät haben wir jetzt einen Standböller, ein Kanonenrohr, das aufrecht steht. Zudem habe jeder entweder einen Hand- oder Schaftböller.“

Kork, Papier oder Holz

Kißler betont dazu: „Das sind Böllergeräte, keine Schießapparate oder Gewehre. Diese Geräte dürfen nur mit Kork, Papier oder Holz verdichtet werden. Der Brauchtumshintergrund ist, Krach zu machen, um böse Geister zu vertreiben oder zu besonderen Anlässen, wie den Bischof anzukündigen.“ Silvester sei es so: „Wir wollen das alte Jahr verabschieden und das neue ankündigen. Nicht Silversternacht, sondern wir böllern bis zum Einbruch der Dunkelheit den ganzen Nachmittag“, stellt der Vizepräsident dar. Benutzt wird übrigens Schwarzpulver. „Wir müssen eine bestimmte Menge verböllern, damit der Anspruch der Brauchtumspflege nachgewiesen wird“, akzentuiert Kißler.

Prüfung durch den Landkreis

Wichtig ist, dass alle Aktiven einen Lehrgang für das Böller- und Vorderladerschießen mit abschließender Prüfung durch den Landkreis Osnabrück absolvieren müssen. So besitzen die Mitglieder des Böllervereins die notwendige Erlaubnis nach § 27 des Sprengstoffgesetzes, um Böllerpulver erwerben zu dürfen. Jedes Böllern muss bei der Gemeinde beziehungsweise. Stadt und bei der zuständigen Polizeibehörde angemeldet werden. Aber: „Alle fünf Jahre muss dieser Sprengstofferlaubnisschein verlängert werden. Da müssen wir einen Nachweis haben, dass wir ein Bedürfnis haben“, sagt Hans-Dieter de Vries, dass das die Pflege des Brauchtums im Verein sei. Und: „Alle fünf Jahre müssen ebenfalls die Geräte zur Überprüfung, die dann einen entsprechenden Stempel bekommen.“

Ein bisschen Musketier

„Die Trachten sind selbst kreiert und designt, etwas angelehnt an den westfälischen Friedensreiter, aber auch ein bisschen Musketier“, geht Ziegemeier auf das besondere Outfit ein. „Das sind Einzelstücke“, hebt de Vries hervor. So seien die Hemden gerade neu in Damme genäht worden. Die Westen seien ebenfalls genäht worden; Hüte und Stiefel (aus Italien) habe man bestellt, wie auch die Gürtel beim Kürschner in Oppenwehe. Die Böllertaschen wie die Geräte kommen direkt aus Bayern.

Nach Neubrunn haben die Mitglieder in diesem Jahr auch ihren Ausflug unternommen, wo oft große Böllertreffen stattfinden. „Anfangs waren wir dort jedes Jahr, jetzt nur noch sporadisch“, so das Trio. Außerdem pflegen die Hunteburger weitere Kontakte zu anderen Böllervereinen, zum Beispiel nach Cloppenburg, Bremen-Farge oder ins Lipperland. Was ihnen besonders haften geblieben ist, sind ihre verschiedenen Auftritte im NDR-Fernsehen wie zu „Talk op Platt“, bei Hinnerk Baumgarten oder Ludger Abeln.

Die Gemeinnützigkeit

Für den Karbid-Böller-Verein Hunteburg, der in diesem Jahr als Verein eingetragen wurde und die Gemeinnützigkeit mit dem Schwerpunkt „Brauchtumspflege“ bekam, wünschen sich die Drei: „Weiter neue Mitglieder, attraktive Auftritte und dass diese Truppe in dieser Form bestehen bleibt. Und dass wir das Gemeinsame, die Freude und den Spaß am Böllern noch viele Jahre pflegen können. Aber es muss junges Blut dazukommen.“