LP-Sammler aus Leidenschaft: Wolfhard Ristau mit dem weißen Album der Beatles und der dazugehörigen Box. Foto: Bastian Rabeneck

Bohmte. Der Bohmter Wolfhard Ristau zählt zu den ersten DJs der deutschen Musik-Szene. Als er Anfang der 1960er Jahre die Diskotheken unsicher machte, war an Musikportale wie Spotify noch nicht einmal zu denken. Mit Schallplatten wurde das Partyvolk zum Tanzen gebracht. Aus dieser Zeit hat Ristau noch so manchen Schatz in seiner Sammlung.