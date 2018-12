Bohmte/Hunteburg. Die Erich Kästner-Schule Bohmte und die Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg haben das Zertifikat „Sportfreundliche Schule“ erhalten. Die beiden Schulen gehören damit zu den wenige im Land Niedersachsen, die diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal entgegennehmen konnten.

Das Gütesiegel verleihen das Niedersächsische Kultusministerium und der Landessportbund. Mit der Auszeichnung „Sportfreundliche Schule“ sollen Schulen motiviert werden, Sport und Fitness in ihr Schulprogramm aufzunehmen und mit vielfältigen Bewegungsangeboten und gesunder Ernährung die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das Zertifikat wird jeweils für drei Jahre vergeben – dann muss beziehungsweise kann ein erneuter Antrag gestellt werden.

Kooperation mit Sportvereinen

Was macht eine sportfreundliche Schule aus? Bewegungsangebote neben dem regulären Sportunterricht, aber auch Engagement in den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Hilfreich ist auch die Teilnahme an den Sportabzeichen sowie die Kooperation mit örtlichen Sportvereinen. Ein Ergebnis des Engagements: Zwei Mädchenfußballteams sind wieder aktiv. „Und im Hunteburger SV spielen wieder Jugendtischtennismannschaften“, berichtet Thomas Geers, Fachleiter Sport an der Schule in Hunteburg. Es habe sich also einiges getan in den vergangenen Jahren.

Landesschulbehörde Osnabrück

Wolfgang Orth, Fachberater für Sport bei der Landesschulbehörde Osnabrück, überreichte die Siegel in den beiden Schulen. Sie erhielten sozusagen den dritten Stern. Orth anerkannte die umfangreiche Arbeit, die die Sportfachlehrerinnen mit der Antragstellung geleistet hätten. Er habe sich all das nochmals durchgelesen und festgestellt: „Ihr habe so tolle Pausenspielgeräte, euer Förderverein hilft euch und ihr seid so viel in Bewegung.“ Drei Sterne bedeute, „dass ihr über neun Jahre in Bewegung seid.“ Von dem Schild „Sportfreundliche Schule“ durften dann Melina und Colin vom Schulparlament in Bohmte die Folie abziehen.

Bewegung tue gut – Bewegung mache einfach glücklich, sagte Claudia Erpenbeck, Leiterin der Kästner-Schule während der Feierstunde. Sie betonte: „Es ist eine Teamleistung; meine Kollegen und Kolleginnen sind teilweise auch außerschulisch im Bereich Hockey oder Fußball aktiv.“ Daher gab es während der Verleihung an der Bohmter schule als Symbol einen Hockeyschläger. „Weil wir den Kindern das Feldhockey beibringen wollen.“ Außerdem blickt sie auf die Kooperation zum TV 01 Bohmte. „Die Kinder bringen das, was sie durch den Sportverein am Nachmittag lernen, wie Tanzen oder die Bewegungsfreudigkeit, mit ein. Das haben wir während unseres Zirkusprojektes gemerkt“, so die Schulleiterin.

Bildungsfonds Wittlager Land

Dadurch, dass der Bildungsfonds Wittlager Land der Erich Kästner-Schule es ermöglicht hat, etliche Trommeln zu kaufen, wurde die offizielle Verleihung – auch als Zeichen der Dankbarkeit – von den Trommlern der Klasse 4b mit einem Stück von Pachelbel eröffnet.