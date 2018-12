Herringhausen. Johanna Erdmann absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr beim SC Herringhausen in der Gemeide Bohmte.

in Blick in ihre Augen beweist, dass wahr ist, was sie sagt. „Irgendwas Soziales“ will Johanna Erdmann als Berufsziel anstreben. „Ganz klar im sozialen Bereich tätig sein“, wie die 19-Jährige gesteht. Entsprechend war für sie schon nach dem Abitur im frühen Sommer klar, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren, wofür sie sich bewarb.

Zunächst beim Bistum Osnabrück, weil sie kirchlich engagiert war, doch da ergab sich nichts, was passte. Dann fragte sie in der Grundschule in Herringhausen nach, wo sie zuhause ist, womit sich die Frage der Trägerschaft dieses Projekts auftat.

Anruf beim SCH

Also rief sie Torsten Meyersiek an, den Vorsitzenden des heimischen SC Herringhausen (SCH), den sie natürlich vom Sport her kannte als junge Fußballerin. Und schon lief das Verfahren, weil auch Thekla Schäfer als Leiterin der Grundschule mit ins Boot kam, was zusammen passend war.

Für die Schule von halb acht bis halb eins, danach je nach Bedarf für den Verein, in dem Johanna ohnehin schon aktiv war in einer Kindergruppe und nun zum Beispiel an der Seite von Natascha Asenheimer beim Abenteuer-Turnen eingestiegen ist, bei dem Toben angesagt ist, sprich ohne Regeln gespielt und geklettert wird. Im neuen Jahr ist eine eigene Gruppe anbieten zum Thema Ballsport, was für Johanna als Fußballerin natürlich naheliegend ist neben weiteren Angeboten, so weit die Halle dafür Freiraum bietet.

Helfende Eltern

Hier wie auch an anderen Punkten machen helfende Eltern mit wie zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier und anderen Angeboten. Mal sind es 20, mal bis zu 30 Kinder, die Spaß an der Bewegung mit Johanna haben, die sich im Frühjahr auch eine Art Turnfest mit verschiedenen Stationen vorstellt und schon jetzt darauf freut und entsprechend strahlt, „denn die schönen Momente überwiegen eindeutig“, was das Zusammensein mit Kindern betrifft, „denn sie geben einem viel“

Schule, Verein und Kirche

Auch Ansgar Mellentin vom Vorstand des SCH als Mentor im Miteinander von Schule und Verein sowie Kirche, was Herzenssache von Johanna ist, die nicht nur als Fußballerin häufig Volltreffer landet, sondern auch zum Beispiel bei der Konfi-Fahrt sowie dann, wenn sie singt, Klavier und Guitarre spielt sowie im Posaunenchor bläst bis hin zur etwas anderen Band, die sich „Bänt“ nennt.

Hier holt sie sich bei Bedarf den Ausgleich zum Sport, in dem für sie bei aller Belastung und Verantwortung „die schönen Momente klar überwiegen, auch wenn die Kids mal nervig sein können, ehe sie merken, dass Johanna geduldig ist.

Und wenn sie dann mal keinen Sport in ihrer 39-Stunden-Woche hat, dann hilft sie im Büro des Vereins, um auch mitzubekommen, wie Verein funktioniert.