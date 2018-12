Hunteburg. Vier Jahre nach der ersten Reise der Pfarreiengemeinschaft Bohmte, Hunteburg, Lemförde zum Grab des Apostels Jakobus wird eine Gruppe mit 20 Pilgern im Oktober 2019 nach Santiago de Compostela aufbrechen. Die Reise findet vom 6. bis zum 19. Oktober 2019 statt.

Drei Tagesetappen – von Astorga nach Ponferrada – wird die Gruppe gemeinsam pilgern und in zuvor gebuchten Unterkünften übernachten. In kleinen Gruppen geht es an den folgenden sieben Tagen weiter bis nach Santiago de Compostela. Die Anreise nach Spanien erfolgt mit dem Flugzeug. Übernachtet wird in einfachen Hotels und Herbergen. Höhepunkt der Reise ist der Besuch der Pilgermesse in der Kathedrale von Santiago de Compostela.

Geistliche Begleitung

Der Reisepreis liegt bei 865 Euro (Einzelzimmerzuschlag 125 Euro). Darin enthalten sind Reiseleitung, geistliche Begleitung, Hin- und Rückflug, sechs Hotelübernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer, sowie die Bustransfers in Spanien. Von den Teilnehmern vor Ort zu zahlen sind sieben Übernachtungen in Herbergen (ca. 10 bis 15 Euro pro Nacht), während des Pilgerns in den Kleingruppen.

Die Pilger tragen die Rucksäcke mit Schlafsack, Wechselkleidung, Tagesproviant und persönlichen Gegenständen selbst. Ein Gepäcktransport ist nicht vorgesehen. Die Teilnehmer sollten in der Lage sein, Tagesetappen von mindestens 15 Kilometern zu bewältigen.

Im Pfarrheim Hunteburg

Am 10. Januar, 19.30 Uhr, wird im Pfarrheim Hunteburg, Dammer Straße 20, der Ablauf der Reise ausführlich vorgestellt. Anmeldeformulare und weitere Informationen liegen ab sofort in den Kirchen in Bohmte, Hunteburg und Lemförde aus und können auf der Internetseite www.hl-dreifaltigkeit-hunteburg.de heruntergeladen werden.

Die Reiseleitung liegt bei Steffen Bach. Die geistliche Begleitung übernimmt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Pastoralteams. Fragen zur Reise beantwortet Steffen Bach (Telefon 05475/1313).