Arenshorst. Für die Einen ist es ein Weihnachtsmarkt, für die Anderen der schönste im Wittlager Land. Gemeint ist der Markt auf Gut Arenshorst. Da dort die Aussteller überwiegend in den Betriebsgebäuden wie Feierhalle, den alten Stallungen und Remisen, aber auch in der Jagdschule sowie im Jagdkeller zu finden sind, bekommt dieser kleine aber feine Markt ein ganz besonderes Flair. Und das mögen die Leute.

Am Sonntag kam noch hinzu, dass sich das Gut im Schnee präsentierte, sodass es fast wie ein Märchenschloss wirkte. Veranstalter waren die Mitarbeiter von Gut, Gastro und Golf Arenshorst, die Unterstützung von Familie Claas bekamen. „Es sind heute 38 Aussteller“, erklärte Monika Gardemann, bei der wieder alle Fäden zusammenliefen. Erstmals sei Petra van Engen dabei, „die wunderschöne Handtaschen fertigt“, schwärmte Gardemann, die weiter lobend erwähnte: „Es ist heute sehr kalt. Also ist das für die Aussteller eine echte Herausforderung, unter diesen Bedingungen hier zur Verfügung zu stehen. Aber viele kommen alle Jahre wieder, weil sie die schöne Atmosphäre genießen.“

Mit viel Liebe

Mit viel Liebe präsentierten denn auch die Aussteller ihre überwiegend selbst hergestellten Waren. So hatte Petra van Engen aus Ostercappeln die zauberhaften Handtaschen im Angebot. Eine tolle Idee hatte Marion Blome aus Rödinghausen, die niedliche kleine Nikoläuse oder auch Mäuse aus Handtüchern und Waschhandschuhen kreiert hatte. Da passt so mancher Geldschein zu Weihnachten hinein. Sabine Winter aus Pr. Ströhen hatte etliche Teile wie beispielsweise Körbe aus Papier geflochten. Mit viel Liebe zum Detail hat sie weiter – ebenfalls aus Papier – Handtaschen gefertigt, aber auch Schmuck aus Metall. Weil sie die Nachhaltigkeit ihrer Materialien herausstellen möchte, hat sie all dem den Namen „Upcycling Deluxe“ gegeben.

Märchen der Gebrüder Grimm

Gleich nebenan konnte man Ruth von Zabeltitz aus Kirchlengern über die Schulter schauen. Sie blies aus Glasstäben über einer Flamme Perlen, die sie später für Schmuck oder sogar Tiere verwendet. Aus Holz hatte Wilfried Schmalriede aus Bohmte ebenfalls Allerlei geformt. Passend zu all diesen schönen Dingen las Irmhild Claas den jungen Besuchern im Pferdestall Märchen der Gebrüder Grimm vor. Und das mit einer großen Passion, denn: „Die Kinder können auch Wünsche äußern, sonst schlage ich etwas vor“, betonte die Gutsherrin.

Posaunenchor Herringhausen

Am Nachmittag stimmte der Posaunenchor Herringhausen unter der Leitung von Jörn Schnieder das Publikum musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Und natürlich kam auch der „Heilige Mann“ in Rot, der für die artigen Kindern sogar eine kleine Tüte mitgebracht hatte. Allerdings bat er vorher um das eine oder andere Gedicht. Für das leibliche Wohl sorgten zum Beispiel der Heimat- und Wanderverein – hier backten die Damen unentwegt Pickert - oder die Landjugend. Beim Team des Kindergartens Hummelhof – Kerstin Ostendorf, Helena Schwarz, Melanie Tiaden – lief dagegen das Waffeleisen auf Hochtouren.

Lichtergottesdienst in der Kirche

Aber auch Bratwürstchen und Glühwein gehörten zur Angebotspalette, wie auch die köstlichen selbst gebackenen Torten von den Frauen der Kirchengemeinde im Jagdkeller, der zur Cafeteria wurde. Hier kommt der Erlös dem Förderverein „Arenshorst Aktiv“ zugute. Glanzvoller Abschluss des diesjährigen Weihnachtsmarktes war ein Lichtergottesdienst in der Kirche.