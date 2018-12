Konzert zum Zuhören und Mitsingen in Bohmte MEC öffnen

Der Chor „Cantate Gaudium“ ist einer der Akteure des adventlichen Konzerts in St. Thomas in Bohmte. Foto: Kirchengemeinde St. Thomas

Bohmte. Es ist wieder soweit. Am Freitag, 21. Dezember 2018, um 19 Uhr findet das alljährliche Adventskonzert in der Bohmter St.-Thomas-Kirche statt. In der adventlich geschmückten Kirche empfängt Pastor Hartmut Weinbrenner wieder viele Musiker, die mit ihren jeweiligen Darbietungen begeistern wollen.