Mit weihnachtlichen Melodien erfreute der Schulchor die Besucher des Hunteburger Weihnachtsmarktes. Christine Bullermann hielt gern das Mikrofon. Fotos: Heidrun Mühlke

Hunteburg. „Schneeflöckchen, Weißröckchen wann kommst du geschneit?“ Am Sonntag hatte Schneefall dem Hunteburger Weihnachtsmarkt noch ein zusätzliches Sahnehäubchen aufgesetzt. Wer sich am dritten Adventssonntag auf den Weg zum Hof des Gasthauses Trentmann gemacht hatte, konnte sich von einer kleinen, in Lichterglanz gehüllten Budenstadt verzaubern lassen.