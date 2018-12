Traumhafte Kulisse: der Lemförder Lichterzauber im Bürgerpark. Foto: Heidrun Mühlke

Lemförde . Die traumhafte Kulisse des Bürgerparks im Ortskern von Lemförde bietet in der Vorweihnachtszeit ein ganz besonderes Flair. Einmal mehr stand das dritte Adventswochenende ganz im Zeichen von Lichterglanz, Kunsthandwerk sowie weihnachtlichen Leckereien in fester und flüssiger Form. Am Sonnabend und Sonntag tauchten unzählige Besucher in das weihnachtliche Ambiente der inzwischen 13. Auflage des Lemförder Lichterzaubers ein.