Ostercappeln. Wie in Zuckerguss gehüllt, sah der Ostercappelner Kirchplatz durch den Schnee, der nachts und am Morgen gefallen war, Sonntagmittag aus. Gerade die richtige verzauberte Stimmung, um die 14. Auflage des Weihnachtsmarktes zu eröffnen.

Und als Ortsbürgermeister Peter Kovermann ein Gedicht von Edda Loose vortrug, wo es unter anderem heißt: „…Sei wieder Mensch und wieder Kind und spür wie Kinder glücklich sind. Dann bist, von aller Hast getrennt, du auf dem Weg hin zum (dritten) Advent“, da wurde es so manchem warm ums Herz.

Gruppe der Ehrenamtlichen

Vorbereitet hatte den Weihnachtsmarkt wieder ein Zusammenschluss von Privatleuten, die diese Aufgabe ehrenamtlich und mit viel Herzblut erfüllen, aber den Ortsrat an ihrer Seite haben. In der Gruppe der Ehrenamtlichen steht Marco Bei der Kellen an der Spitze, dem Ronald Bornemann, Friedel Viere, Johannes Hunfeld und Dita Linkemeyer zur Seite stehen. Für den Markt hatten sie wieder gut 30 Aussteller gewinnen können, „die überwiegend aus dem Ort kommen. Aber auch einige gewerbliche, die zu den üblichen Märkten kommen“, erklärte Johannes Hunfeld.

Dazu zählten beispielsweise Fördervereine, Kindergarten oder kirchliche Gruppen. Hunfeld weiter: „Es gibt einige, die kommen jedes Jahr und haben ihren festen Stand. Was gut ist: die Feuerwehr ist da und hat auch einen Stand. So sorgt sie gleich für die notwendige Sicherheit, falls ein Einsatz notwendig wird.“ Und: „Damit der Markt überhaupt stattfinden konnte, kamen auch einige Sponsoren zum Einsatz“, freute sich die Gruppe über diese Unterstützung.

Große und kleine Besucher

Ganz allerliebst bezauberte der Kinderchor des Kindergartens Arche Noah die großen und kleinen Besucher zur Eröffnung mit einigen Liedern rund um die Vorweihnachtszeit. Nachdem Marco Bei der Kellen sich bei den Helfern, die zwei Tage mit aufgebaut hatten, bedankt hatte, hieß Peter Kovermann in der malerischen Kulisse rund um die Lambertuskirche die Besucher im Namen der Kolpingfamilie, des Verschönerungsvereins, der Werbegemeinschaft Ostercappeln, dem Starken Dorf und des Ortsrates willkommen. Dabei erwähnte er lobend: „Viele Überlegungen im Vorfeld, Planungen im Detail sowie Aufbau und Ausschmückung haben zum Teil auch neuen freiwilligen Helfern sehr viel abverlangt.“ Denn: „Der Weihnachtsmarkt 2018 stand auf der Kippe.“

Mit schwerem Gerät

Marktmeister Bei der Kellen habe dem Ortsrat klar gemacht, dass es ohne neue Kräfte beim Aufbau, ohne schweres Gerät (Lkw, Traktor, Radlader) keinen Weihnachtsmarkt mehr geben würde. Daher galt Kovermanns besonderer Dank den Helfern, dem Unternehmer Karl-Heinz Stosiek, „der drei Tage den Lkw und Radlader zur Verfügung gestellt hat, sowie ‚Buffi‘ Linkemeyer für den Traktor. Ebenfalls den vielen Vereinen und Gruppen.“ Der Reinerlös, verdeutlichte der Ortsbürgermeister, komme beispielsweise der Jugendarbeit, dem Altersheim, Schwester Sigmunda oder dem OP-Team um Dr. Gerdes zugute.

rChor der Grundschule

Über Essen und Trinken bis hin zu vielem mit viel Liebe zum Detail Selbstgemachten entdeckte man während eines Rundgangs über den Weihnachtsmarkt. Erstmals dabei waren die Messdiener der St. Lambertus-Kirchengemeinde. „Wir verkaufen selbst gemachte Sachen wie Sterne oder bemalte Tassen, weil wir nächsten Jahr im Rahmen der Messdienerfahrt nach Hamburg fahren wollen“, sagte Jannik Dehne. Das weitere Rahmenprogramm gestalteten Kinder des Kindergartens St. Lambertus, der Bohmter Bläserchor, der zum Konzert einlud, die Alte Mädchenschule (Kurios), die den Kindern Keramikmalerei anbot, der Posaunenchor Ostercappeln, der Chor der Grundschule Ostercappeln. Zudem waren alle singbegeisterten Bürger erstmals zu einem großen gemeinsamen Singen eingeladen, die stimmgewaltige Hilfe vom Lambertichor bekamen.

Abendliches Trompetenspiel

Für leuchtende Kinderaugen sorgte abermals der Nikolaus, der für die Mädchen und Jungen sogar eine kleine Überraschung mitgebracht hatte. Und die Kolpingfamilie hatte eine Tombola organisiert, bei der jedes Los gewann. Festlich klang der Weihnachtsmarkt 2018 mit einem abendlichen Trompetenspiel aus