Auf Fremdverschulden untersucht 16-jähriger tot an Bahngleisen in Bohmte: Ergebnis der Obduktion liegt vor Von noz.de | 02.12.2022, 15:03 Uhr | Update vor 48 Min.

An den Bahngleisen in der Gemeinde Bohmte wurde am 23. November ein Leichnam gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Bad Essen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Obduktion veranlasst.