Ermittlungen eingestellt 16-Jähriger tot an Bahngleisen in Bohmte: Details zur Todesursache bekannt Von Vincent Buß | 08.12.2022, 12:33 Uhr

Die Leiche eines 16-Jährigen aus Bad Essen wurde am 23. November an den Bahngleisen in Bohmte gefunden. Nach dem Ergebnis der Obduktion gibt die Staatsanwaltschaft nun weitere Details bekannt.