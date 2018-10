Bohmte. Große Freude herrscht bei den Wittlager Luftsportlern auf dem Bohmter Flugplatz. Gleich drei Flugschüler stellten sich der praktischen Prüfung im Ultraleichtfliegen – mit Erfolg.

Prüfungsrat Georg Rüschendorf vom Deutschen Aero Club konnte Ralf Kleine-Beek aus Espelkamp, Torsten Müller aus Wetschen und Markus Helker aus Rhaden zur bestandenen praktischen Prüfung gratulieren.

Besonderes Novum aller Prüfungskandidaten war der Prüfungsflug auf einem fremden Muster. Prüfer Rüschendorf stellte seine eigene Schulmaschine vom Typ Aeroprakt A 22 zur Verfügung, die sonst in Dankern-Haren auf einem Ultraleichtflugplatz stationiert ist. Bediengriffe sind in etwa gleich dem gewohnten Muster, doch hatten die Prüflinge gehörigen Respekt vor dem ungewohnten Ultraleichtflieger aus der Ukraine.

Schulgerät wieder auf dem Markt

Das war allerdings unbegründet, denn die Prüfungsaufgaben mit Überlandflug, Außenlandeübungen sowie Ziellandungen wurden von allen gemeistert. Die vereinseigene Schulmaschine war zum Prüfungszeitraum bereits in eine neue Haltergemeinschaft nach Münster verkauft. Es hatte sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, dass der Luftsportverein Wittlage sein ultraleichtes Schulgerät vom Typ Comco C 42 mit Baujahr 2015 wieder an den Markt gibt.

In dieser kurzen Zeit hat der robuste Flieger fast 1200 Flugstunden absolviert und da rechnet sich eine Neuanschaffung einer baugleichen Maschine für den Kämmerer des Vereins. In Kürze hoffen die Luftsportler, ihr funkelnagelneues Ultraleicht aus dem schwäbischen Mengen abholen zu können. Vorgesorgt hat übrigens Markus Helker aus Rhaden, der schon vor Beginn der Flugschulung zwei gebrauchte Ultraleichtflieger für kleines Geld erstanden hatte. Aus zwei mach eins war sein Motto bei der Überholung seiner eigenen Maschine vom Typ C 22, einem älteren, zweisitzigen Vorläufermodell seines jetzigen Schulflugzeugs der Luftsportler.

Schnupperflüge jederzeit möglich

Ultraleichtausbildungsleiter Friedrich Lüke absolvierte nach Abnahme durch einen Luftfahrtprüfer damit die ersten Starts, Erfahrungen damit hatte Lüke schon vor 30 Jahren zu Beginn der Ultraleichtfliegerei gemacht. Es besteht übrigens jederzeit die Möglichkeit, bei einem Schnupperflug in Bohmte diese Sparte mit moderaten Flugkosten kennen zulernen. Dabei braucht niemand in den kühleren Jahreszeiten zu frieren, eine Heizung ist mit an Bord. Informationen gibt es im Internet unter www.lsv-wittlage.de oder an den Wochenenden auf dem Flugplatz Bohmte-Bad Essen.