Bohmte. Die Veränderungen auf dem kommunalen Friedhof an der Haldemer Straße in der Gemeinde Bohmte sind unübersehbar. Da ist zum einen die Erweiterungsfläche, die im Sommer 2017 gesegnet wurde, und zum anderen gibt es auf dem alten Friedhof auf Flächen früherer Familiengräber zentrale Urnengrabanlagen.

Die Baumaßnahme erforderte umfangreiche Planungsarbeiten. Ortsrat, Ausschüsse und Gemeinderat mussten die notwendigen Beschlüsse fassen. Die entscheidende Vorarbeit dafür leistete ein „Runder Tisch“, an dem auch die örtlichen Bestatter mitwirkten. In einem ersten Schritt wurde ein auf Friedhöfe spezialisiertes Planungsbüro verpflichtet. Entsprechend war Heinrich Kettler, Planer der Cemterra GmbH aus Münster, eins ums andere Mal zu Gast zu Bohmte.

Erster Bauabschnitt

Schließlich handelt es sich um eine beachtliche Fläche (nämlich rund 7000 Quadratmeter) und es galt, Höhenunterschiede zu bewältigen. Der erste inzwischen verwirklichte Bauabschnitt umfasst 2600 Quadratmeter. Der Aussage von Pastor Hartmut Weinbrenner bei der Einweihung „Ich mag den Friedhof in Bohmte, weil er hell und sonnig ist, oft ein leichter Wind geht und er schön grün ist“, stimmen immer wieder auswärtige Besucher zu. Das bestätigt Friedhofsgärtner Stefan Ellermann.

Umfangreiche Planung

Ausgangspunkt für die Veränderungen auf dem Bohmter Friedhof war neben dem Bedarf weiterer Grabstellen die Tatsache, dass sich die Bestattungskultur zunehmend verändert. Die notwendigen Planungen erfolgten in einem Runden Tisch mit Vertretern von Politik, Verwaltung, Friedhofsgärtner, Bestattern und dem Planer. Jeder konnte Ideen und Bedenken äußern. Veränderungen waren möglich. So kommt die Baumaßnahme beispielsweise ohne eine dominierende Mauer aus, die ursprünglich vorgesehen war, um die Höhenunterschiede aufzufangen. Bei der Segnung der neuen Fläche sagte der Bohmter Ortsbürgermeister Thomas Rehme: „Es ist gut, dass jetzt Möglichkeiten da sind, damit Bohmter hier so bestattet werden können, wie sie es wünschen – unter einem Baum oder in einem pflegefreien Grab.“

Alternativen

Was hat sich seitdem auf der Friedhofserweiterungsfläche getan? Es sind dort erste Bestattungen erfolgt. Der Friedhofsgärtner ist immer wieder Ansprechpartner. Ellermann sagt: „Interesse und Anfragen sind da.“ Die Leute wüssten aber selten, welche Alternativen möglich seien. Immer wieder gebe es die Aussage: „Ich dachte, ich müsste mich einäschern lassen, wenn es um eine pflegefreie Grabstelle geht.“ Das ist aber ebenso bei einer Erdbestattung möglich.

Zweite Urnengrabanlage

Ganz normale Gräber, wie sie über Generationen Tradition waren, gibt es selbstverständlich weiter. Der ersten Urnengrabanlage an einem der Hauptwege des alten Friedhofs soll bald eine zweite folgen. Und innerhalb etwa eines Jahres erfolgten in der Urnengemeinschaftsanlage, bei der auf einer Stele Name und Lebensdaten festgehalten sind, mehr als ein Dutzend Bestattungen.

Dass der Friedhof Bohmte einen gewissen Vorbildcharakter hat, zeigte sich im Sommer am Tag der Architektur. Planer Heinrich Kettler vom Büro Cemterra hatte sich zusammen mit dem Landschaftsarchitekturbüro brandenfels landscape + environment bei der Architektenkammer beworben. Kettler: „Das Projekt wurde für würdig befunden, in die Liste aufgenommen zu werden.“ Die Tatsache, dass Bohmte in der Teilnehmerliste ziemlich weit vorn stand, hatte allerdings einen ganz einfachen Grund: das Alphabet. Aber einer Vorbesichtigung durch eine Kommission musste sich der Kandidat durchaus unterziehen.

Friedhofsführungen

Zur Teilnahme gehörte die Genehmigung des Bauherren, der Gemeinde Bohmte. Der Planer: „Das war kein Problem, zumal die Kommune mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist.“ Wer sich wunderte, dass ein Friedhof unter dem Stichwort Architektur Berücksichtigung findet, erfährt, dass eben Landschaftsarchitektur zum Gesamtbereich Architektur gehört. Der Olsdorfer Friedhof in Hamburg zählt sogar zum Weltkulturerbe. Und Friedhofsführungen durch Landschaftsplaner und Architekten (wie in Bohmte geschehen) gibt es sicher nicht häufig.