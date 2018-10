Bohmte Die Verwaltung des Verbunds sozialer Dienste (VSD) in Bohmte ist eigentlich ein normaler Unternehmenssitz: Büros und Besprechungsräume. Zum dritten Mal aber hatte der VSD die Konferenztische im Erdgeschoss zur Seite geräumt, um für Eltern und ihre Kleinkinder bis 18 Monate Platz zu schaffen.

Der Fun-Baby-Kurs ist ein gemeinsamer Lern- und Erfahrungsort für Eltern mit ihren Kindern. „FuN“ steht hierbei für Familie und Nachbarschaft. Der Verein für präventive Pädagogik Praepaed e.V. hat es entwickelt, das Familienzentrum Wirbelwind und das Kinderhaus Wittlager Land e.V. setzen es in Bohmte um.

Familienzusammenhalt stärken

„Im Rahmen dieser acht Treffen möchten wir den inneren Zusammenhalt der Familie stärken. Dies fördert die Nachbarschaft, die Stellung der Familie im sozialen Umfeld und den Kontakt sowie die Beziehungen zu anderen Familien“, erklärt Teamerin Petra Ellermann aus dem Familienzentrum Wirbelwind. Bei den gemeinsamen Treffen sollen die Mütter und Väter in erster Linie Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und Kontakte knüpfen. Der Kurs spricht Familien unabhängig von ihrem sozialen und kulturellen Status an und ist nicht auf Eltern und Babys aus der Gemeinde Bohmte begrenzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Mütter und Väter können in diesem Programm konkrete Erfahrungen in ihrer Elternrolle machen. Spiele und Übungen, die spezifisch auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt sind, wechseln sich ab mit Gesprächsrunden und Kontaktsituationen unter den Eltern. „Sie erklären ihren Kindern die Spielregeln, geben kleine Aufträge an die Kinder weiter und sorgen dafür, dass alle mitmachen“, fasst es Teamerin Ann-Kathrin Märtin vom Kinderhaus Wittlager Land zusammen.

„Hat an nichts gefehlt“

Der nächste Kurs wird in den neuen Räumen des Familienzentrums Wirbelwind stattfinden. „Wir bedanken uns beim Verbund sozialer Dienste, dass wir für zwei Kurse hierhin ausweichen durften. Auch wenn es ein Verwaltungsstandort ist, hat es uns und den Kindern an nichts gefehlt“, sagt Märtin. Sie leitet das Nessi-Projekt (Netzwerk Schule – soziale Integration) des Kinderhauses Wittlager Land an einigen Grundschulen in den Gemeinden Bad Essen und Bohmte und kann über die Fun-Kurse schon früh Kontakt zu den Familien knüpfen. „Kinder der ersten Fun-Baby-Kurse werden im nächsten Jahr eingeschult. Es ist spannend, sie nach so langer Zeit wiederzusehen“, berichtet sie. Auch die positive Rückmeldung der Eltern sorge für gute Laune: „Eine Mutter dieses Kurses hat sich und ihr Kind direkt für den Fun-Kleinkind-Kurs angemeldet.“

Auch diesen Kurs wird Märtin mit Petra Ellermann leiten. Um die Geschwisterbetreuung während der 90 Minuten haben sich in den vergangenen acht Wochen Jane Bronswick, Nicole Wiebusch und Jennifer Langer aus dem Familienzentrum gekümmert. Weitere Informationen zu den Kursen gibt es im Internet unter www.kita-wirbelwind-bohmte.de.