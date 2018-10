Bohmte. Derzeit warnt in Bohmte ein Tempo-30-Schild zusammen mit einem weiteren Schild vor dem Durchfahren der Linkskurve der Straße Am Schwaken Hofe vor der Brücke über die Eisenbahn. Grund ist, dass die Straße gesplittet und ein Teil des Brückengeländers erheblich beschädigt ist.

Den jüngsten Lkw-Unfall vom vergangenen Freitag nahm die CDU-Ortsratsfraktion zum Anlass, sich mit der Verkehrssituation an der Straße Am Schwaken Hofe zu befassen. Bereits im Juli 2017 hatte es einen zweiten Lkw-Unfall gegeben, als am Abend ein Transport-Lkw mit 180 Schweinen in der Kurve umgekippt war.

Mehr Sicherheit

Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bohmter Ortsrates am Mittwoch, 28. November, soll ein Antrag der CDU stehen, der in dem Bereich dauerhaft Tempo 30 für Lkw fordert. Darin heißt es: „Die CDU-Ortsratsfraktion beantragt beidseitig Tempo 30 für Lkw vom Ende des Shared-Space-Bereichs bis zum Ortsausgang und die Markierung des gepflasterten Radweges mit Radwegsymbolen sowie die Erneuerung der Rechts-vor-Links-Markierungen.“ Die Gemeindestraße, die zur Mittelanbindung der Umgehungsstraße (B51) führt, ist gleichermaßen Schulweg, Weg zum Kindergarten und Radstrecke für Kinder und Erwachsenen zum Sportplatz.

Hingewiesen wird in dem Antrag auch darauf, dass Schotter aus der Ladung des Lkws am vergangenen Freitag auf die Gleise der Bundesbahn fiel und von einem Zug, zum Glück ohne ersichtlichen Schaden, überfahren wurde, bevor die Strecke gesperrt werden konnte. Wie schnell der Lkw beim jüngsten Unfall unterwegs war, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Die Ergebnisse des Fahrschreibers werden demnächst erwartet.