Dielingen. Einen herrlichen Sonntag mit einem ausgedehnten Frühstück beginnen – wie könnte der Start in den Tag besser gelingen? Zum dritten Mal hatte der Verein Raum für Gemeinde zum Kulturfrühstück ins Dielinger Gemeindehaus eingeladen.

Das Kulturfrühstück hat sich etabliert und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Schon einige Tage im Voraus mussten die Veranstalter „Ausverkauf!“ melden.

„Miteinander ins Gespräch kommen und dabei durchaus relevante Themen ansprechen – das ist es, was die Veranstaltungen in unserem Haus ausmacht“, freute sich Vorsitzender von Raum für Gemeinde, Theo Frenzel über vollbesetzte Stühle an liebevoll gedeckten Tischen. „Freuen Sie sich auf einen künstlerischen Impuls, den diesmal Beate Feldkamp und Heike Segner geben wollen“, machte der Hausherr Lust auf ein abwechslungsreiches Programm.

Mächtig ins Zeug gelegt

Zunächst aber war ausgiebiges Frühstücken angesagt. Dafür hatten sich einige Vereinsmitglieder mächtig ins Zeug gelegt und ein Frühstücksbuffet arrangiert, das keine Wünsche offen ließ. Ingrid Borth-Franke, Martina Fangmeyer, Inge Petermann, Inge Clamoor, Bianca Hoolt, Olga Voigt, Theo Frenzel und Elke Schütz hatten tagelang darauf hin gearbeitet, damit es den Frühstücksgästen an nichts fehlt.

Dieses Mal 85 Gäste

„Wir haben diesmal 85 Gäste“, freute sich Martina Fangmeier am Rande, im Vorjahr waren es noch gut 20 weniger. Bei ihr liefen nicht nur die organisatorischen Fäden zusammen, sie hatte auch vor drei Jahren das Dielinger Kulturfrühstück ins Leben gerufen. „Das ist eine schöne Veranstaltung für unser Dorf und stärkt die Dorfgemeinschaft“, weiß Fangmeier. Nettes Klönen beim Frühstück und danach kulturelle Unterhaltung – das passt!

Preis-Leistungs-Verhältnis

Dass beim Dielinger Kulturfrühstück das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, hat sich längst über die Grenzen des kleinen Ortes hinweg herumgesprochen und einmal mehr durften sich die Gäste nach Brötchen, Käse, Lachs, Rührei und Co. auf die beiden Darstellerinnen freuen.

In komödiantischen Passagen rissen Heike Segner und Beate Feldkamp ihr Publikum mit. Durch alle Höhen und Tiefen des menschlichen Gefühlslebens ging es mit großer Wandlungsfähigkeit der beiden Akteurinnen.