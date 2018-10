Seit 90 Jahren ist der Bohmter Bläserchor aktiv. Den runden Geburtstag würdigen die Musiker in einem musikalischen Gottesdienst. Foto: Herbert Trentmann

Bohmte. In Bohmte gibt es seit inzwischen 90 Jahren den Bohmter Bläserchor. Den ersten öffentlichen Auftritt gab es am Fronleichnamstag. Am Samstag, 20. Oktober 2018, macht der Chor der Kirchengemeinde St. Johann im Gottesdienst ab 18 Uhr ein musikalisches Geburtstagsgeschenk.