Hunteburg. Zwischen 50.000 und 60.000 Besucher kommen normalerweise zum Hunteburger Ponymarkt. Am Montag ist sich Ortsbürgermeister Norbert Kroboth, der zum Vorbereitungsteam des Ponymarktvereins gehört, sicher: „Dieses Mal liegen wir über dieser Marke.“

Das Kurzfazit lautet: „Wir sind gut zufrieden.“ Die Verantwortlichen unterstreichen, dass vom sommerlichen Wetter bis zum Programm, das bei der Jubiläumsauflage des Ponymarktes eine Gala mit der Bigband Bösel am Donnerstag den Auftakt für die Großveranstaltung bildete, die sich somit über vier Tage erstreckte.

Rekordverdächtig

Und obwohl am Montagmittag die Zahlen der Parkwächter noch nicht vorlagen, mit deren Hilfe sich die Besucherzahlen hochrechnen lassen, ist sich Kroboth sicher: „Das war rekordverdächtig.“ Und so mancher Besucher verzichtete zudem auf das Auto und nahm den Bus. Es gibt schließlich Sonderlinien mit Ziel Ponymarkt. Und die Busse waren regelmäßig gut besetzt. Radfahrer steuerten das Marktgelände in Meyerhöfen ebenfalls in stattlicher Zahl an.

Einsatz hat sich gelohnt

Bei den Veranstaltern gab es jede Menge strahlender Gesichter. Heiko Ziegemeier vom Ponymarktteam fasst die Lage am Montag so zusammen: „Allerbestens, hervorragend. Das ist der Lohn insgesamt für Engagement und Ehrenamt.“ Dass der Ponymarkt so angenommen wird, wie es derzeit der Fall sei, sei schließlich das Ziel der Organisatoren, die ein Fest, das für viele etwas bietet, auf die Beine stellen. Ziegemeier: „Das haben wir geschafft.“

Viehmarkt als Markenzeichen

Und fest steht, dass nach dem Ponymarkt vor dem Ponymarkt ist. Am kommenden Montag trifft sich das Team, um zum einen Manöverkritik zu halten und zum anderen die Vorbereitung des Ponymarktes 2019 ins Visier zu nehmen. Fest steht, dass weiterhin gilt: „Der Viehmarkt ist das Markenzeichen der Großveranstaltung mit Ausstrahlungskraft.“ Dazu gehört jeweils am Samstag ab dem frühen Morgen der Großviehmarkt und am Samstag und Sonntag die Kleintiere. Der Ortsbürgermeister verwies darauf, dass die Zahl der Kleintiere deutlich vierstellig ist. Er sagt: „Das ist schon eine Hausnummer.“ Gleichzeitig erinnert Kroboth daran, dass viele Auflagen erfüllt werden müssen – bis hin zu Adressen der Käufer.

Freude über den Gewinn

Beim Ponymarkt darf die Marktverlosung nicht fehlen. Eher ungewöhnlich dabei: Das Rind wurde direkt bei der Auslosung vergeben. Eine junge Dame meinte: „Einen Stall hätten wir.“ Sie nahm dann allerdings noch lieber den Gegenwert des Vierbeiners.

So mancher Besucher hat in Hunteburg festgestellt, dass der Flohmarkt auf der anderen Seite der Reininger Straße immer größer wird. Bis zum Strothkampsweg und An der Lammert, dort, wo sonst geparkt werden konnte, erstreckten sich die vielfältigen Stände. Kroboth verrät: „Die Händler kommen gern hierher. Sie sagen, hier stimmen die Umsätze.“