Es sieht fast so aus, als würden die Kraniche kurz vor dem Start noch die Reiseroute besprechen. Fotos: Martin Nobbe

Hüde/Lembruch. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Kraniche ihre Rastplätze rund um den Dümmer See verlassen und über das Wiehengebirge hinweg in Richtung Süden ziehen. Für jeden Naturfreund ist es ein besonderes Erlebnis, wenn die Zugvögel in diesen Tagen dann in V-Formation am Himmel über dem Wittlager Land zu sehen sind.