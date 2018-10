Lkw kippt auf Brücke in Bohmte um – Bahnverkehr zeitweise blockiert MEC öffnen

Auf der Straße „Am Schwaken Hofe“ hat sich der Unfall ereignet. Foto: Hubert Dutschek

Bohmte. Unfall mit Folgen am Freitagmittag in Bohmte. Ein Lkw ist umgekippt und hat Ladung verloren. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Die Bahnstrecke war gesperrt. Inzwischen konnten erste Züge den Bereich in Langsamfahrt passieren.