Ausgezeichnet: Bernhard Meyer-Berendes wurde bei dem Kongress für seinen Vortrag mit einer Urkunde geehrt. Foto: Meyer

Damme. Bernhard Meyer-Berendes, Facharzt für Allgemeinchirurgie, und das Dammer Krankenhaus sorgen in der Fachwelt für Aufmerksamkeit. Der leitende Facharzt für Chirurgie am Krankenhaus St. Elisabeth wurde ausgewählt, um seine zukunftsweisende Entwicklung auf dem Bundeskongress der Phlebologen – also der Behandlung von Gefäßerkrankungen – in Bielefeld vorzustellen.