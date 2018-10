Venne. . Zu einer szenischen Lesung mit der Autorin und Schauspielerin Nicole Wollschlaeger lädt die Gemeindebücherei Venne am Freitag, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr ein. Veranstaltungsort ist die Darpvenner Diele.

Wollschlaeger präsentiert den dritten Teil ihrer schrägen Krimiserie um den Kommissar Philip Goldberg mit dem Titel „Elbspiel“.

Dem Hamburger Abendblatt zufolge gelingt es Wollschlaeger, „vielschichtige Charaktere, dichtes atmosphärisches Lokalkolorit und eine durchaus spannende Geschichte zu entwickeln“. Der Marktspiegel bescheinigt ihr eine „grandiose Komik, unvergleichliches Stimmrepertoire und subtile Mimik.“

600 Lesungen

Die beiden Vorgänger ihres aktuellen Romans tragen die Titel „Elbschuld“ und „Elbschmerz“. Bis 2016 lieh die Autorin aus Schleswig-Holstein der bekannten Kinderbuch-Serie „Das magische Baumhaus“ ihre Stimme und tourte mit rund 600 Lesungen durch Deutschland.

Karten für die Veranstaltung in der Darpvenner Diele sind vor Ort oder in der Gemeindebücherei Venne für 8 Euro erhältlich. In der Pause wird es ein Buffet geben, das für 15,50 Euro dazugebucht werden kann.