Bohmte. Urlaub mit dem Reisemobil liegt weiterhin voll im Trend. Das Bohmter Unternehmen Variomobil stellt solche Fahrzeuge im Luxussegment her. Bis zu anderthalb Jahre dauert es, bis ein zwischen acht und zwölf Meter langes Gefährt abholbereit ist – handgefertigt in der eigenen Werkstatt. Wir haben uns angesehen, wie die Häuser auf Rädern entstehen.

Eine Säge kreischt, es riecht nach Lack, Handwerker laufen durch die Werkhalle des Bohmter Betriebes. Unter einem sich im Bau befindlichen zwölf-Meter-Kolosses liegt ein Mitarbeiter auf dem Boden. Während er etwas festschraubt, sitzt sein Kollege weiter vorne in einem der Stauräume. Er tunkt einen Pinsel in einen Behälter mit Kleber und verklebt den Filz, mit dem der Stauraum ausgekleidet ist.

Im Innenraum hängen noch Kabel aus der Decke. Da, wo die Küchenarbeitsplatte eingebaut werden soll, liegen Schrauben auf einer Holzplatte und in den Außenwänden des Schlafzimmers klaffen noch große Löcher – bislang lässt sich nur erahnen, dass aus dem Fahrzeuggerippe irgendwann ein Luxusreisemobil wird, von dessen Ausstattung Gäste einiger Hotels wohl nur Träumen können.



Bis zu zwölf Meter lang

„Es ist ein Haus auf Rädern mit eigener Energieversorgung“, sagt Frank Mix, Geschäftsführer des Bohmter Unternehmens. Wie die am Ende aussehen, davon bekommt man in der Ausstellungshalle von Variomobil einen Eindruck. Zahlreiche Reisemobile sind dort zu sehen, vom kleinen acht-Meter-Wagen bis hin zum zwölf Meter langen Schiff. Von vorne sehen sie mit der großen Windschutzscheibe und den markanten Seitenspiegeln aus wie Mannschaftsbusse von Fußballvereinen. Zwischen 20 und 25 Fahrzeuge werden laut Sprecherin Jutta Röwer im Jahr gebaut. Je nach Größe und Ausstattung liegen die Preise zwischen 500.000 und etwa 1,3 Millionen Euro – Luxus pur. Neben Reisemobilen werden auch Übertragungswagen für Fernsehsender oder gewerbliche Fahrzeuge wie mobile Banken angefragt. Nicht alle der jährlich gebauten Fahrzeuge werden direkt verkauft. Einige werden auch produziert, um sie bei Ausstellungen oder Messen zu präsentieren.

Laut dem Caravaning Industrieverband ist der Urlaub mit dem Reisemobil und dem Caravan in Deutschland so beliebt wie nie. Im vergangenen Jahr sind mehr als 63.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden und damit 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Rest Europas ist diese Form des Urlaubs beliebt. „Caravaning trifft den Nerv der Zeit“, sagt Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD). Es stehe für selbstbestimmtes und unabhängiges Reisen und komme dem Wunsch der Menschen nach Freiheit und Individualität nach.

„Kunden sind häufig ehemalige Firmeneigner, die jetzt ihr Leben leben wollen.“ Jutta Röwer

Spontan verreisen und da halten, wo es am schönsten ist: Das ist auch einer der Gründe, aus dem die Kunden des Bohmter Unternehmens Variomobil Reisemobile kaufen. „Mit so einem Fahrzeug kann man an jedes Ziel bis vorne heranfahren und man hat alles dabei“, sagt Röwer. Bei Variomobil kauften häufig sogenannte bestager. „Viele Kunden sind jenseits der 50. Häufig sind es ehemalige Firmeneigner, die jetzt ihr Leben leben wollen“, so Röwer. Doch auch jüngere Menschen seien unter den Kunden, die nicht nur aus Europa kommen. Auch, aber seltener, verkauften sie Reisemobile im Umkreis von Bremen bis Münster. Durchschnittlich 6,5 Millionen Euro Umsatz macht das Bohmter Unternehmen im Jahr.



Modelle von der Stange gibt es dort nicht. Bis hin zur Schublade können sich die Kunden ihr Mobil selbst zusammenstellen. „Jede Klappe, jede Tür, jede Stoßstange: Alle Teile müssen einzeln hergestellt und für jedes Auto einzeln gemacht werden“, erklärt Mix. Bis auf die Fahrgestelle wird alles vor Ort auf dem 8000 Quadratmeter großen Firmengelände gefertigt. Zwischen neun Monaten und anderthalb Jahren dauert es deshalb auch, bis ein Fahrzeug auslieferbar ist. Zwischen Fertigstellung und Abholung liegen laut Röwer dann manchmal nur 30 Minuten – weil die Kunden das Fahrzeug nach der langen Wartezeit endlich mitnehmen wollen.

Anzeige Anzeige

„Es gibt nichts, was es nicht gibt.“ Jutta Röwer

„Jedes Auto, das hier produziert wird, gibt es nur einmal. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Unsere Grenzen liegen im technischen und in der Straßenverkehrsordnung“, sagt Röwer. Die Reisemobile dürfen nur bis zu zwölf Meter lang und müssen niedriger als vier Meter sein. Zum Teil wiegen die Fahrzeuge bis zu 26 Tonnen. Um Kundenwünsche erfüllen zu können, müssten diese zum Teil mit Leichtbauweise umgesetzt werden.

Küche, Sofa, Badezimmer, Fußbodenheizung – das seien Standards. Bei manchen Reisemobilen könne man vom Schlafzimmer am Ende des Wagens aus noch durch die Windschutzscheibe gucken, bei anderen lässt sich selbiges mit bis zu drei Erkern im Stand auf über zehn Quadratmeter vergrößern.



Einer dieser Erker steht in der Tischlerei, in der sämtliche Möbel gefertigt werden. Einen Raum weiter arbeitet einer der 57 Mitarbeiter des Unternehmens an einem Waschtisch aus einem Mineralwerkstoff und nebenan fräst ein weiterer Vertiefungen in eine Bodenplatte, in die später die Leitungen der Fußbodenheizung verlegt werden. Bevor all das später in ein Reisemobil eingesetzt werden kann, müssen Unterbodenstauräume und Tanks in das Fahrzeuggestell eingebaut werden. Damit sind gerade Mitarbeiter in einem anderen Teil der Halle beschäftigt.

„Anschließend kommen der Boden und die Seitenwände darauf, dann ist die Karosserie komplett“, erklärt Mix. „Danach folgen der Innenausbau, die Boden- und Deckenverkleidung, die Lackierung. Dann ist die Schlosserei dran und danach wieder der Innenausbau.“ Rund 9000 Arbeitsstunden steckten in einem zwölf Meter langen Reisemobil, etwa 3000 seien es bei einem kleinen. Die Gewerke so zu koordinieren, dass beide Fahrzeuge nebeneinander produziert werden können, sei die Schwierigkeit. Und: „Es ist Handarbeit, muss am Ende aber aussehen, als hätte ein Roboter es gefertigt.“



Mix selbst testet die Reisemobile, um Kleinigkeiten zu finden, die noch verbessert werden können. Doch der Geschäftsführer reist auch selbst damit in den Urlaub. „Ich habe meine Büroausstattung mit dabei und kann meine Hobbys mitnehmen“, erklärt er. In der freitragenden Garage hinten im Fahrzeug seien dann nicht nur die E-Bikes untergebracht, sondern wie bei vielen Kunden auch ein Auto. Röwer: „Und die sind manchmal teurer als das Reisemobil.“