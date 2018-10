Ponys und zahlreiche Kleintiere können Besucher beim Norddeutschen Ponymarkt in Hunteburg bestaunen und kaufen. Das Foto entstand beim Ponymarkt im Jahr 2017. Archivfoto: André Havergo

Hunteburg. Der Norddeutsche Ponymarkt 2018 in Hunteburg beginnt am heutigen Freitag – und findet in diesem Jahr zum 50. Mal statt. Wie gut kennen Sie sich mit der Traditionsveranstaltung aus? Können Sie all unsere Quizfragen beantworten?