pm Stemwede. Auf eine Exkursion durch violette Blütenmeere im Oppenweher Moor lädt die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Michaela Meyer am Sonntag, 19. August ein. Bei der zweieinhalbstündigen Führung wird die Pflanzenwelt des Hochmoores erlebbar gemacht, besonders im Blick sind dabei die verschiedenen Heidearten.

Die violett-blühende Heide am Ende des Sommers ist ein Hingucker im sonst eher karg wirkenden Moor – die Zeit der Heideblüte gehört dort zu einer der schönsten. Die Zwergsträucher lieben die teilentwässerten Bereiche der Hochmoore und sind Zeuge für die menschliche Nutzung der Moore. Allerdings stellen sie einen wichtigen Lebensraum für viele Tierarten dar, einige von ihnen sind sogar ausschließlich an die Heide gebunden. Um die Moorheiden und damit letzten Endes die damit verbundene Artenvielfalt zu erhalten, werden sie gepflegt, sofern sich das Moor an dieser Stelle nicht mehr renaturieren lässt. Denn Moorheiden

sind bei fehlender Nutzung durch Verbuschung und Bewaldung gefährdet.

Auf der zweieinhalbstündigen Führung erfahren die Teilnehmer mehr über die Ökologie der verschiedenen Heidearten, über die Bedeutung der Heide für die Tierwelt und über die Schutzbemühungen zum Erhalt der Moorheide. Los geht es am Sonntag, 19. August um 10 Uhr auf dem Wanderparkplatz „Am Schafstall“ in Stemwede. Die Führung ist nicht für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet. Ein geeignetes festes Schuhwerk, passende, wetter- und mückenfeste Kleidung und ein Fernglas sind empfehlenswert. Der Kostenbeitrag beträgt sieben Euro für Erwachsene, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen können direkt bei Michaela Meyer unter 0162/5199887 erfragt werden.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de.