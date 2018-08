Helmut Stenzel, Vorsitzender des VFG Bohmte. Foto: Winfried Beckmann

Bohmte Für Sport mit Behinderten hat sich Helmut Stenzel als Aufgabe mit seinem VFG Bohmte in seinem zweiten Leben entschieden. Bis auf einen Tag in der Woche dreht sich das Leben des 72-Jährigen um „seinen“ Verein in Sachen Fitness und Gesundheit, wie er in der Reihe der Interviews mit 1. Vorsitzenden der Wittlager Sportvereine bekennt.