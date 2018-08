Zur Eröffnung des Bohmter Marktes gehört eine Runde Freibier. Für das Anzapfen ist allerdings nicht mehr der Ortsbürgermeister (wie hier im Jahr 2003 Willi Ladner) zuständig. So einfach wie die Sache aussieht, ist es offenbar nicht, den Hahn ordnungsgemäß in das Fass zu bekommen. Festwirt Friedrich-Wilhelm Asshorn musste eingreifen... Archivfoto: Karin Kemper

Bohmte. Am vierten Septemberwochenende wird Bohmter Markt gefeiert. Das ist so und das bleibt auch so. Und trotzdem ist anno 2018 einiges anders. Der 44. Bohmter Markt mit Gewerbeschau wird nämlich erstmals von Freitag bis Sonntag gefeiert.