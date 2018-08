Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Bohmte. Symbolfoto: Michael Gründel

Bohmte. Vor einem Lebensmittelmarkt in der Bremer Straße in Bohmte wurde ein Rentner am Mittwoch gegen 13.50 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Der Senior war bei einer Bank gewesen und hatte Geld abgehoben, dann ging er einkaufen, so die Polizei.