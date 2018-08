Petershagen. Infolge eines schweren Verkehrsunfalls erlag in der Nacht zu Mittwoch ein 24-jähriger Petershäger trotz intensiver notfallmedizinischer Hilfe noch vor Ort seinen Verletzungen. Dies teilt die Polizei Minden-Lübbecke mit.

Die 15-jährige Beifahrerin - vermutlich eine Verwandte des Fahrers -, wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der junge Mann mit einem Audi die B 61 im Wittlager Nachbarkreis in Richtung Uchte. Kurz hinter dem Mühlenweg - in einer 70er-Zone - verlor er auf gerader Strecke aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Anschließend geriet er trotz einer Vollbremsung nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier tauchte das Auto mehrere Meter tief in einen Grüngürtel ein, wobei mehrere Bäume touchiert wurden. Der Wagen kam dann frontal vor einem Baum zum Stehen.

Polizei musste suchen

Eingegangen war der Notruf bei der Polizei gegen 2.20 Uhr. Hier meldete die Beifahrerin den Unfall. Die genaue Unfallstelle war zu dem Zeitpunkt noch unbekannt. Mehrere alarmierte Streifenwagen fanden anschließend nach intensiver Suche den Ort des Geschehens. Zudem alarmierte die Leitstelle der Polizei die Feuerwehr mit Notarzt samt Rettungswagen und einen Rüstwagen aus Minden sowie die Löschgruppe der Feuerwehr Petershagen. Vor Ort konnte der diensthabende Notarzt nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Nach ersten Ermittlungen war er nicht angeschnallt. Die 15-jährige Petershägerin wurde mittels Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 61 ab 2.45 Uhr für rund zweieinhalb Stunden zwischen Mühlenweg und Eldagser Kirchweg komplett gesperrt. Das Unfallauto wurde sichergestellt.