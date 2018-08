Junge Menschen starten in die berufliche Zukunft MEC öffnen

Die neuen Depenbrock-Azubis mit Ausbilder Achim Sydow (rechts). Foto: Depenbrock Bau

Stemwede. Ausbildungsvielfalt bei Depenbrock Bau: 25 neue Auszubildende zwischen 16 und 32 Jahren sind jetzt am Stammsitz in Bohmtes westfälischer Nachbargemeinde Stemwede- Arrenkamp begrüßt und in das Unternehmen eingeführt worden.