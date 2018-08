Pr. Oldendorf/Getmold Drei Mitarbeiter können insgesamt auf 90 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Firma Engelbrecht Lasertechnik aus Pr. Oldendorf/Getmold zurückblicken.

„Sie alle haben viele Jahre die Entwicklung der Firma miterlebt und mitgestaltet. Auf Ihre Erfahrung und Ihr Engagement können wir uns verlassen. Ein dickes Dankeschön an Sie für die lange und gute Zusammenarbeit“, so Geschäftsführerin Petra Engelbrecht in einer Feierstunde.

Wissen weitergeben

Wilfried Meyer startete am 1. August 1978 seine berufliche Laufbahn als Auszubildender im Schlosserhandwerk im Hause Engelbrecht. Seit nun 40 Jahren hat er seine Fähigkeiten als Spezialist im Metallbereich unter Beweis gestellt. Flexibilität, Verlässlichkeit und Selbstständigkeit im Denken und Arbeiten zeichnen den Jubilar aus. Gern gibt er sein umfassendes Wissen auch an junge Kollegen weiter. Die Bereiche Fertigung von schwierigen Konstruktionen und die schweißtechnische Verbindung von Einzelteilen zu komplexen Maschinenkörpern gehören heute zu seinen Aufgaben.

Bohmterin gehört zum Team

Seit 25 Jahren gehört Annegret Berkemeyer aus Bohmte zum Team Engelbrecht. Im März 1993 sammelte sie erste Erfahrungen in der Produktion. Sie wurde in der Blechfertigung, Abteilung Stanzen eingesetzt. Heute erledigt sie alle Arbeiten auf dem Gebiet Gewindeschneiden, Bohren und Senken.

Großbauteile als Spezialgebiet

Andre Hamm fand im Juni 1993 seinen Einstieg in das Pr. Oldendorfer Familienunternehmen. Als Industriemechaniker wurde er zunächst im Containerbau und für kurze Zeit in der Abteilung Stanzen eingesetzt. Heute gehören Schweißarbeiten an Großbauteilen zu seinem Spezialgebiet. „Die Arbeit gefällt mir,“ so der Jubilar.

Die Firma Engelbrecht wünscht den Jubilaren alles Gute, sowie Glück und Gesundheit für die Zukunft und freuen sich auf viele weitere Jahre guter Zusammenarbeit.