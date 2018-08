Hunteburg/Dielingen. Der Countdown läuft und das Festwochenende am 1. und 2. September zum 50-jährigen Jubiläum des Spielmannszuges Reiningen – Dielingen rückt näher.

Die Organisation des Kreisspielmannszugtreffens des Schützenkreises Lübbecke am Samstag, 1. September, und das Musikfest mit Wertungsspielen des Kreismusikverbandes Osnabrücker Land am Sonntag, 2. September, gehen in die entscheidende Phase. Über 20 Musikvereine haben ihr Kommen zugesagt.

An beiden Tagen ist ein kleiner Festumzug durch Hunteburgs westfälischen Nachbarort geplant. Am Samstag wird der Umzug um 16 Uhr am Seniorenzentrum in Dielingen starten. Am Sonntag fällt der Startschuss für den Umzug um 11 Uhr an der St. Marien Kirche. Ziel ist an beiden Tagen die Sporthalle in Dielingen. Hier werden anschließend die Bühnenspiele der Vereine stattfinden. Die Wertungsspiele finden am Sonntag in der Sporthalle statt. Die Freundschaftstreffen werden bei gutem Wetter im Außenbereich stattfinden.

Am Samstagabend findet nach den musikalischen Darbietungen eine Geburtstagsparty in der Schützenhalle statt, wozu jeder eingeladen ist. Der Eintritt ist frei.