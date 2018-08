Damme. Unbekannte Täter haben in Hunteburgs Nachbarstadt Damme zahlreiche Kennzeichen von Pkw entwendet.

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Laut Polizeibericht Unbekannte in Damme das Kennzeichen VEC-EZ 100 eines BMW, der an der Heinrichstraße abgestellt war.

Bereits eine Nacht zuvor wurden am Asternweg, in der Eichendorffstraße, am Jugendherbergsweg, am Lillienthaler Weg, in den Ottenkämpen und am Alten Amtsgericht folgende Kennzeichen gestohlen: VEC-NO 2 (Citroën Jumper), VEC-DS 420 (VW Passat), EWC-904 (BMW), VEC-NF 20 (Opel Astra), das Kennzeichen SRB 06 F7 , VEC-DB 650 sowie VEC-DC 650 (die beiden letztgenannten Schilder jeweils von einem Seat ).

Alljährlich werden in Deutschland Tausende Kennzeichen gestohlen. Die Polizei kennt die Verwendungszwecke der Ganoven: So tanken Kriminelle mit geklauten Kennzeichen und machen sich dann aus dem Staub, ohne zu bezahlen, sie verschieben gestohlene Autos oder benutzen die TÜV-Plaketten des Diebesgutes. Ein Nummernschild zu stehlen ist offensichtlich erheblich billiger, als eines zu fälschen.

Sachdienliche Hinweise auf diese Diebstähle nimmt die Polizei Damme unter Tel. 05491/ 9500 entgegen.