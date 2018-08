Altkreis Wittlage. Der Super-Sommer im Wittlager Land meint es in diesen Tagen für Sonnenanbeter ganz besonders gut. Doch viele Menschen stöhnen ob der drückenden Hitze und der Dürreperiode.

Andere machen das Beste daraus: Ob am Kronensee in Ostercappeln-Schwagstorf, am Dümmer See, im Freibad oder im Eiscafe , jeder gestaltet sein „Sommerfeeling“ auf seine eigene Weise.

Bei einem kühlen Getränk können Fahrradtouristen vielerorts einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachten. So etwas nennt man dann auch „Sommerfeeling“ !

Ergiebiger Regen ist nicht in Sicht. Die Meteorologen sagen voraus: Es bleibt zwar sommerlich, aber es wird am dem Wochenende nicht mehr ganz so heiß.