Weitere Termine für Blutspender

Weitere Sommerblutspendetermine stehen in den kommenden Wochen im Altkreis Wittlage an.

Am Montag, 13. August, kann in der Grundschule Bad Essen an der Niedersachsenstraße in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr gespendet werden.

Weiter geht es am Donnerstag, 16. August, von 16 bis 20 Uhr in der Beyazet Cami Moschee ab der Bremer Straße 77 in Bohmte.

In Rabber kann am Dienstag, 21. August, von 16 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus gespendet werden.

Am Dienstag, 28. August, ist Venne an der Reihe. Die Blutspende ist von 16 bis 20 Uhr in der Mühlenbachgrundschule möglich.

Und am Dienstag, 4. September, sind die Hunteburger zum Spenden eingeladen. Orts des Geschehens ist von 16.30 bis 20 Uhr die Wilhelm-Busch-Schule.