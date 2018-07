Das Blutspendemobil des DRK kommt am Donnerstag nach Bohmte. Standort ist der Bahnhofsvorplatz. Foto: DRK

Bohmte. Ein eher ungewöhnlicher Blutspendetermin bei sommerlichen Temperaturen steht am Donnerstag, 26. Juli 2018, im Wittlager Land an. Dann macht nämlich das „Blumo“, in der Langform Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes, am Bahnhof in Bohmte Station.