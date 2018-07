Bohmte. Gegen 10.15 Uhr war eine Lok der VLO (Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück) auf den Gleisen der Wittlager Kreisbahn vom Industriegebiet Bohmte in Richtung Bahnhof Bohmte unterwegs. Am Bahnübergang Bruchheide kam es zur Kollision mit einem Frühstücksservicewagen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lieferwagen den unbeschrankten Bahnübergang an der Straße Bruchheide überqueren wollen – trotz eingeschalteter Warnsignalanlage. Lok und Lkw prallten zusammen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Lok setzte die Fahrt aus eigener Kraft in Richtung Bahnhof Bohmte fort, der Lieferwagen wurde im Heckbereich an der linken Seite erheblich in Mitleidenschaft gezogen.