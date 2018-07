Symbolfoto: Michael Gründel

Bohmte. Am Freitag zwischen 12.50 und 13.05 Uhr verwickelten an der Clamorstraße (Siedlung Suttheide) in Bohmte zwei Männer eine ältere Anwohnerin in ein Gespräch, als diese sich im Garten aufhielt. Sie gaben an, so die Polizei, eine Firma gründen zu wollen und boten an, Arbeiten im Garten zu verrichten.