Normalerweise hängt das Banner, das Esther Mathussek hält, im Schaufenster des Bohmter Wäschemoden-Fachgeschäfts. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Der Zeitpunkt ist absehbar, an dem die 40-jährige Geschichte des Wäschemoden-Geschäftes Mathussek in Bohmte endet. In Bad Essen an der Lindenstraße werden die Kunden im später hinzugekommen und größeren Geschäft weiterhin wie gewohnt bedient. Aus zwei mach eins.