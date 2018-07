Am Samstag, 21. Juli, werden in Haldem und auf Schloss Benkhausen in Espelkamp-Gestringen zahlreiche Oldtimer zu bestaunen sein. Fotos: Hubert Dutschek

Haldem. Am Samstag, 21. Juli, werden in Haldem und auf Schloss Benkhausen in Espelkamp-Gestringen zahlreiche Oldtimer zu bestaunen sein.